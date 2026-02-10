Uomo raffinato e di buon gusto come Petronio

SOLUZIONE: ARBITER ELEGANTIARUM

Perché la soluzione è Arbiter Elegantiarum? L'Arbiter Elegantiarum era un uomo di grande raffinatezza e stile, simbolo di buon gusto e raffinatezza. La sua figura rappresentava l'ideale di eleganza e distinzione, spesso associata a persone colte e raffinate come Petronio. Questa espressione indicava colui che stabiliva le mode e i canoni di eleganza, diventando un punto di riferimento per chi desiderava distinguersi con classe.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Uomo raffinato e di buon gusto come Petronio" corrisponde a una soluzione formata da 19 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Uomo raffinato e di buon gusto come Petronio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

In presenza della definizione "Uomo raffinato e di buon gusto come Petronio", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Uomo raffinato e di buon gusto come Petronio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 19 lettere della soluzione Arbiter Elegantiarum:

A Ancona R Roma B Bologna I Imola T Torino E Empoli R Roma E Empoli L Livorno E Empoli G Genova A Ancona N Napoli T Torino I Imola A Ancona R Roma U Udine M Milano

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Uomo raffinato e di buon gusto come Petronio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

