Legati come due lacci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Legati come due lacci.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ANNODATI

Significato/Curiosita : Legati come due lacci

Linee elettriche o telefoniche. le scarpe sono legate tra loro dai lacci e vengono lanciate verso i fili come una sorta di bolas. il fenomeno prende il nome... Formano dei lock (letteralmente "ciocche", a intendere ciocche di capelli annodati) che con il tempo è impossibile sciogliere. alcune delle prime raffigurazioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Legati come due lacci : legati; come; lacci; Collegati congiunti; Insieme di fogli rilegati per disegno o appunti; Sono allegati agli atti del processo; Alpinisti legati assieme; Messi dentro, allegati ; come molte chiese europee tra i secoli XII e XV; Imprudente come certi acquisti; Un fiore profumato delle iridacee come la refracta; Lago svizzero con Aar come principale affluente; Raffinato e dal gusto bizarro come un poeta; Si sfilacci ano con l uso; Si allacci a al collo dei bimbi; lacci o insidioso; Quello selvatico è detto rosolacci o; Conciso come una scarpa coi lacci ;

