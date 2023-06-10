Conciso come una scarpa coi lacci

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Conciso come una scarpa coi lacci' è 'Stringato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STRINGATO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Conciso come una scarpa coi lacci" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Conciso come una scarpa coi lacci". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Stringato? La parola stringato si riferisce a un modo di esprimersi o di scrivere che è breve, essenziale e privo di dettagli superflui. Questa caratteristica rende il testo o il discorso molto diretto, senza divagazioni o elementi accessori. La sua origine richiama l’idea di una scarpa con i lacci stretti, ovvero compatta e senza spazio per aggiunte o ornamenti inutili. In questo modo, lo stile stringato privilegia la chiarezza e la sintesi, eliminando ogni possibile ambiguità.

Per risolvere la definizione "Conciso come una scarpa coi lacci", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Conciso come una scarpa coi lacci" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Stringato:

S Savona T Torino R Roma I Imola N Napoli G Genova A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Conciso come una scarpa coi lacci" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

