Liberare da lacci e funi rilassandosi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Liberare da lacci e funi rilassandosi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SBRAGARE

Significato/Curiosita : Liberare da lacci e funi rilassandosi

Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Liberare da lacci e funi rilassandosi : liberare; lacci; funi; rilassandosi; liberare da un obbligo; liberare una fibra tessile dalle impurità; Decidere o deliberare in modo vincolante; liberare da un disturbo; liberare da un vincolo; Legati come due lacci ; Si sfilacci ano con l uso; Si allacci a al collo dei bimbi; lacci o insidioso; Quello selvatico è detto rosolacci o; Nota canzone napoletana del 1880: funi culà; Le funi per ormeggiare le navi; funi di capelli; Macchinari che avvolgono corde e funi ; Grosse funi sanitarie o militari; Si allentano rilassandosi ;

Cerca altre Definizioni