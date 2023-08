È usato per intrecciare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È usato per intrecciare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GIUNCO

Significato/Curiosita : E usato per intrecciare

Lo scoubidou è l'arte e il passatempo di intrecciare fili colorati, per ottenerne dei piccoli oggetti, solitamente usati come portachiavi, braccialetti... Disambiguazione – "giunchi" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi giunchi (disambigua). juncus l. è un genere di piante della famiglia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : È usato per intrecciare : usato; intrecciare; Strumento diagnostico usato nelle mucose; Le impugnature di un cavallo usato dai ginnasti; Un tipo di velo usato dalle donne musulmane; Quello tartaro è usato come agente lievitante; Appellativo usato in lettere formali; Sa intrecciare i vimini; intrecciare fili per creare una stoffa;

