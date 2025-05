Intrecciare i fili per creare una stoffa nei cruciverba: la soluzione è Tessere

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Intrecciare i fili per creare una stoffa' è 'Tessere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TESSERE

Curiosità e Significato di "Tessere"

Hai risolto il cruciverba con Tessere? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Tessere.

Tessere è l'azione di intrecciare fili di varie fibre, come cotone o lana, per produrre stoffe. Questo processo, praticato fin dall'antichità, consiste nel disporre i fili orizzontali (trama) e verticali (ordito) in modo tale da creare tessuti con diverse trame e colori.

Come si scrive la soluzione: Tessere

Stai cercando la risposta alla definizione "Intrecciare i fili per creare una stoffa"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

T Torino

E Empoli

S Savona

S Savona

E Empoli

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T N O C O G O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "COTOGNO" COTOGNO

