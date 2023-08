Un titolo da leader arabi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un titolo da leader arabi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : RAIS

Significato/Curiosita : Un titolo da leader arabi

Armate degli emirati arabi uniti. è visto come la forza trainante della politica estera interventista degli emirati arabi uniti ed è leader di una campagna... Gilles de rais (champtocé-sur-loire, 1404 – nantes, 26 ottobre 1440), è stato un militare, assassino seriale e nobile francese che fu barone di rais, signore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

