Sconfisse gli Arabi a Poitiers nel 732

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La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Sconfisse gli Arabi a Poitiers nel 732' è 'Carlo Martello'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CARLO MARTELLO

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Perché la soluzione è Carlo Martello? Carlo Martello fu un condottiero franco noto per aver sconfitto gli Arabi a Poitiers nel 732, evento che segnò un punto cruciale nella resistenza europea contro l'espansione musulmana. La sua vittoria contribuì a fermare l'avanzata araba in Occidente e rafforzò il potere dei Franchi nella regione. La sua strategia militare e il suo ruolo di leader furono fondamentali per la difesa del territorio europeo di fronte alle invasioni provenienti dal sud.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sconfisse gli Arabi a Poitiers nel 732". La risposta di 13 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Sconfisse gli Arabi a Poitiers nel 732 nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Carlo Martello

In presenza della definizione "Sconfisse gli Arabi a Poitiers nel 732", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sconfisse gli Arabi a Poitiers nel 732" conferma che la soluzione 'Carlo Martello' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Carlo Martello

C Como A Ancona R Roma L Livorno O Otranto M Milano A Ancona R Roma T Torino E Empoli L Livorno L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sconfisse gli Arabi a Poitiers nel 732" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Carlo Martello' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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