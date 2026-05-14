Sconfisse gli Arabi a Poitiers nel 732
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SOLUZIONE: CARLO MARTELLO
Perché la soluzione è Carlo Martello? Carlo Martello fu un condottiero franco noto per aver sconfitto gli Arabi a Poitiers nel 732, evento che segnò un punto cruciale nella resistenza europea contro l'espansione musulmana. La sua vittoria contribuì a fermare l'avanzata araba in Occidente e rafforzò il potere dei Franchi nella regione. La sua strategia militare e il suo ruolo di leader furono fondamentali per la difesa del territorio europeo di fronte alle invasioni provenienti dal sud.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sconfisse gli Arabi a Poitiers nel 732". La risposta di 13 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.
Sconfisse gli Arabi a Poitiers nel 732 nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Carlo Martello
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Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 13 lettere della soluzione Carlo Martello
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Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Carlo Martello' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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