La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Indica un gruppo ristretto di fedelissimi che circondano un leader politico' è 'Cerchio Magico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CERCHIO MAGICO

Perché la soluzione è Cerchio Magico? Il termine si riferisce a un cerchio di persone molto vicine a un leader politico, spesso fidate e influenti, che lo supportano e lo consigliano in modo esclusivo. Questo gruppo selezionato esercita un forte potere di influenza sulle decisioni e sulle strategie dell’individuo al vertice. La loro presenza crea un ambiente di fiducia e segretezza, contribuendo a rafforzare la posizione del leader.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Indica un gruppo ristretto di fedelissimi che circondano un leader politico" corrisponde a una soluzione formata da 13 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Indica un gruppo ristretto di fedelissimi che circondano un leader politico". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

In presenza della definizione "Indica un gruppo ristretto di fedelissimi che circondano un leader politico", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Indica un gruppo ristretto di fedelissimi che circondano un leader politico" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Cerchio Magico:

C Como E Empoli R Roma C Como H Hotel I Imola O Otranto M Milano A Ancona G Genova I Imola C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Indica un gruppo ristretto di fedelissimi che circondano un leader politico" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

