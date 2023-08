Un ragazzino goffo ma genio del computer - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un ragazzino goffo ma genio del computer. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : NERD

Significato/Curiosita : Un ragazzino goffo ma genio del computer

Troppo” e consegnato a una coppia di tadfield. è un bambino estremamente grosso, impacciato e goffo con scarse capacità in ginnastica, la cui unica passione... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi nerd (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento società è ritenuta da controllare. motivo:... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Un ragazzino goffo ma genio del computer : ragazzino; goffo; genio; computer; Il tipico ragazzino terribile; Il ragazzino terribile delle barzellette; L inforca il ragazzino ; Un ragazzino di grande inventiva; ragazzino alquanto irrequieto; goffo impacciato; goffo e inesperto; goffo come in una canzone di Tiziano Ferro; Se ne copre chi è goffo ; goffo ridicolo e cialtrone; Il genio italiano autore del Codice Atlantico; Un impiegato del genio Civile; L Eugenio di Musica ribelle; Eugenio celebre poeta; Scrisse Eugenio Oneghin; Notebook computer portatile Ing; Insieme a canc consentono di riavviare un computer ; Una schermata del computer ; Preparato dal computer ; Il computer che si mette in valigia;

Cerca altre Definizioni