La Soluzione ♚ Il ragazzino goffo ma abilissimo al computer La soluzione di 4 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : NERD La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente NERD

Curiosità su Il ragazzino goffo ma abilissimo al computer: Nerd (AFI: [nd]; pronuncia usuale in Italia: /nrd/) è un termine della lingua inglese americana con cui viene definito chi ha una certa passione per la tecnologia, videogiochi, fumetti (e altre passioni) erroneamente stereotipato come individuo solitario e con una ridotta propensione alla socializzazione.

Altre Definizioni con nerd; ragazzino; goffo; abilissimo; computer; Per gli Inglesi è Friday; Prima del sabato e dopo il giovedì; Il ragazzo imbranato ma tecnologico; Il tipico ragazzino delle barzellette; Il ragazzino pestifero delle barzellette; Un ragazzino indisciplinato; Si può dire di chi è goffo e incapace; Un po goffo; Così si definisce un ragazzo goffo ma abile al computer; Lo è abilissimo Cirano di Bergerac; Così è detto un ragazzino goffo ma abilissimo al PC; Il computer che si può poggiare sulle ginocchia; È collegata al computer; Un elaboratore a cui si collegano più computer;