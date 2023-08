Porta d accesso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Porta d accesso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ENTRATA

Significato/Curiosita : Porta d accesso

Ad accesso casuale, meglio nota come ram (in inglese random access memory), è un tipo di memoria volatile caratterizzata dal permettere l'accesso diretto... Iniziano con o contengono il titolo. entrata – in economia entrata o atrio o ingresso – in architettura entrata o ingresso o input – in informatica e... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Porta d accesso : porta; accesso; Importa nte gara sciistica di fondo italiana; La Francigena porta va i pellegrini a Roma; Una porta ta al ristorante; porta la stella al petto nei film western; Notebook computer porta tile Ing; È urbano in un brand di accesso ri per moto; Così è detto un accesso rio da biliardo per la mano; Un pupazzo accesso riato anni 90: Man ing; Un accesso rio dei telefonini; Consente l accesso dei veicoli all interno di edifici;

Cerca altre Definizioni