Porta di accesso

: Entrata – in economia Entrata o Atrio o ingresso – in architettura Entrata o ingresso o input – in informatica e altre tecnologie e scienze applicate Entrata – in ginnastica artistica Entrata (o lemma) – in linguistica, forma di citazione di una parola in un dizionario .

Italiano: Sostantivo: entrata f sing (pl.: entrate) . 'atto di entrare l'entrata degli operai.. luogo attraverso il quale si entra l'entrata del teatro è a pochi metri.. (architettura) stanza immediatamente dopo la porta d'entrata nel suo appartamento c'è una grande entrata.. (economia) (commercio) (finanza) somma ricevuta per la vendita di beni e servizi L'entrata ( più comune: entrate) è stata inferiore al previsto.