La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La scritta sulla porta cui si accede a un edificio' è 'Entrata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ENTRATA

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Entrata, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Entrata? Entrata indica il punto di accesso a un edificio, come la porta principale da cui si entra. È il luogo che dà il benvenuto e permette di entrare in uno spazio, sia esso una casa, un negozio o un ufficio. Spesso evidenziata da una scritta o un segno, rappresenta il primo passo per accedere a un ambiente. Un invito a varcare quella soglia e scoprire cosa c’è dentro.

