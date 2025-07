Viene detto anche così un incasso nei cruciverba: la soluzione è Entrata

ENTRATA

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Entrata, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Entrata? Entrata indica l’atto di entrare o il luogo dove si entra, ma può anche riferirsi a un guadagno o incasso in ambito economico. Ad esempio, si parla di «entrate» di un negozio per indicare i ricavi. Quindi, quando si dice Viene detto anche così un incasso, ci si riferisce proprio alle somme che entrano, come un introito o un guadagno.

