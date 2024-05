La Soluzione ♚ Un sito di servizio per l accesso a Internet

: PORTALE

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Un sito di servizio per l accesso a internet: un sito web (o sito internet oppure detto semplicemente sito) è un insieme di pagine web correlate, ovvero una struttura ipertestuale di documenti informativi... Portale – porta monumentale di un edificio Portale – sito web sviluppato per permettere l'accesso a risorse in rete in ambito determinato Portale – dispositivo immaginario che funge da via di passaggio fra due siti fra loro distanti nello spazio e/o nel tempo, nella narrativa fantastica/fantascientifica

