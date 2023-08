Per spostarla si gira - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per spostarla si gira. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : BOTTE

Significato/Curiosita : Per spostarla si gira

Governatore di sydney, e ben presto i due si innamorano. la notte prima della partenza di lowell per l'inghilterra i due si promettono di rivedersi quando lui... Una botte (dal latino tardo buttis, "vasetto") è un contenitore fatto di legno (raramente di metallo o di materiali sintetici) costituito da doghe cerchiate... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

