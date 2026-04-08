Un grosso recipiente da cantina

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un grosso recipiente da cantina' è 'Botte'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BOTTE

Perché la soluzione è Botte? Una botte è un grande contenitore utilizzato principalmente nelle cantine per la conservazione e l'invecchiamento di vini, liquori o altri prodotti fermentati. La sua struttura è composta da assi di legno, spesso di quercia, assemblate in modo da garantire sicurezza e traspirabilità. La botte permette al prodotto di maturare lentamente, sviluppando aromi e caratteristiche uniche grazie alle sue proprietà. La sua presenza è fondamentale in ambienti dedicati alla produzione e conservazione di bevande alcoliche di alta qualità.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un grosso recipiente da cantina". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Un grosso recipiente da cantina nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Botte

La soluzione associata alla definizione "Un grosso recipiente da cantina" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un grosso recipiente da cantina" conferma che la soluzione 'Botte' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Botte

B Bologna O Otranto T Torino T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un grosso recipiente da cantina" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Botte' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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