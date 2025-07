Non si può averla piena… con la moglie ubriaca! nei cruciverba: la soluzione è Botte

BOTTE

Curiosità e Significato di Botte

La parola Botte è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Botte.

Perché la soluzione è Botte? Botte indica una colpo o uno schiaffo dato con la mano o con un oggetto, spesso usato in senso figurato per descrivere anche litigi o discussioni animate. La frase scherzosa gioca sul doppio significato: non si può avere la botte piena (come contenitore) se c'è una moglie ubriaca, alludendo anche al vino che si conserva nelle botti. Insomma, la parola unisce umorismo e cultura popolare.

Come si scrive la soluzione Botte

Hai davanti la definizione "Non si può averla piena… con la moglie ubriaca!" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

B Bologna

O Otranto

T Torino

T Torino

E Empoli

