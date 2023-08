Pali infissi per l ormeggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pali infissi per l ormeggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PILONI

Significato/Curiosita : Pali infissi per l ormeggio

Piattaforma è ancorata per mezzo di nove linee di ormeggio, ciascuna costituita da catene e funi di poliestere. il progetto del sistema di ormeggio e ancoraggio... I cosiddetti piloni dello stretto (chiamati singolarmente nei dialetti messinese e reggino u piluni) sono dei tralicci in disuso dell'elettrodotto ad alta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

