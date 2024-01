La definizione e la soluzione di: Si fanno aiutare dai pali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: I pali totemici sono sculture monumentali, un tipo di arte della costa americana nord-occidentale, che consistono in pali, paletti o pilastri, scolpiti...

Ladri di biciclette è un film del 1948 diretto, prodotto e in parte sceneggiato da Vittorio De Sica. Girato con un'ampia partecipazione di attori non professionisti, prende lo spunto dal titolo dell'omonimo romanzo Ladri di biciclette (1946) di Luigi Bartolini, sebbene si tratti di un soggetto originale di Cesare Zavattini. È considerato un classico della storia del cinema ed è ritenuto uno dei massimi capolavori del neorealismo cinematografico italiano.

Quattro anni dopo la sua uscita, venne ritenuto il più grande film di tutti i tempi dalla rivista cinematografica britannica Sight & Sound. Nel 1958 fu dichiarato il secondo miglior film di sempre alla Confrontation di Bruxelles, da una giuria internazionale di critici.

Ladri di biciclette è stato in seguito inserito, come opera rappresentativa, nella lista dei 100 film italiani da salvare, e oltre a ciò è stato classificato nella quarta posizione ne "I 100 migliori film del cinema mondiale - I più grandi film non in lingua inglese" dalla rivista Empire. Inoltre, il magazine statunitense Rolling Stone, lo ha collocato al 55º posto nella sua speciale classifica dei migliori cento film del XX secolo.

Italiano

Aggettivo, forma flessa

ladri m

'plurale di ladro

Sostantivo, forma flessa

ladri m

plurale di ladro

Sillabazione

là | dri

Etimologia / Derivazione

deriva da ladro

Sinonimi

rapinatori, scippatori, borsaioli, tagliaborse, predoni

(gergale) marioli

marioli (senso figurato) malviventi, furfanti, truffatori, disonesti, malfattori, malandrini, profittatori

Contrari