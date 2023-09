L ormeggio delle navi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L ormeggio delle navi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ATTRACCO

Significato/Curiosita : L ormeggio delle navi

Destinate a realizzare un punto di ormeggio sicuro per navi e imbarcazioni in porti e rade, evitando così l'uso delle proprie ancore. il corpo della boa... Convenzioni di wikipedia. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. un attracco è una manovra navale utilizzata nella nautica, nella quale un'imbarcazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

