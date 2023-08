Grossa arteria sanguigna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grossa arteria sanguigna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : AORTA

Polmonare o arteria polmonare prende origine con il suo cono arterioso nel ventricolo destro come una grossa arteria dal diametro medio di 3 cm. l'arteria si porta... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi aorta (disambigua). le informazioni riportate non sono consigli medici e potrebbero non essere... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Grossa arteria sanguigna : grossa; arteria; sanguigna; Ingrossa il Tevere; grossa ondata; Ci si immagazzina una grossa scorta d acqua; La grossa pelle del maiale; Fusto strisciante ingrossa to e sotterraneo di piante erbacee; Importante arteria ; Nella vena e nell arteria ; Un arteria a pagamento; L arteria più grande; Importante arteria che parte dal cuore; Un arancia sanguigna ; Arancia sanguigna ; L arancia non sanguigna ; Un arancia sanguigna ; Un arancia sanguigna ;

