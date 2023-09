Via sanguigna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Via sanguigna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : VENA

Significato/Curiosita : Via sanguigna

Intravascolare massiva (massiccia distruzione di globuli rossi), bassa pressione sanguigna e, nei casi più estremi, morte. la international society of blood transfusion... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi vena (disambigua). una vena, in anatomia, è un vaso sanguigno che conduce il sangue verso il... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

