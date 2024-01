La Soluzione ♚ Arteria per traffico veloce

La definizione e la soluzione di: Arteria per traffico veloce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Arteria per traffico veloce: Del cantone, vignole-arquata, serravalle scrivia e tortona. l'arteria a traffico veloce ha preso il posto della ss 35 ormai da molti anni negli itinerari... Curiosità su: Del cantone, vignole-arquata, serravalle scrivia e tortona. l'arteria a traffico veloce ha preso il posto della ss 35 ormai da molti anni negli itinerari... Una superstrada è una strada a scorrimento veloce, spesso con carreggiate separate per senso di marcia, riservata alla circolazione dei veicoli a motore e priva di incroci a raso e di attraversamenti urbani. Le caratteristiche tecniche delle superstrade variano di paese in paese e sono di norma inferiori a quelli delle autostrade. Italiano Sostantivo superstrada ( approfondimento) f sing (architettura) (ingegneria) strada per veicoli veloci, quasi sempre con almeno due corsie per ciascun senso di marcia, i cui utenti sono esonerati dal pagamento del pedaggio Sillabazione su | per | strà | da Pronuncia IPA: /supers'trada/ Etimologia / Derivazione formato da super- e strada

Altre risposte : superstrada; arteria; traffico; veloce;