Attributo di certe stelle che sono semplici meteoriti - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : CADENTI

Significato/Curiosita : Attributo di certe stelle che sono semplici meteoriti

Stessa quantità un attributo. la risoluzione delle azioni non usa metodi casuali, ma semplicemente confronta il valore di uno degli attributi con una soglia... Disambiguazione – "stelle cadenti" rimanda qui. se stai cercando il romanzo di terry pratchett, vedi stelle cadenti (romanzo). gli sciami meteorici (o... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

