La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Le stelle fra le attrici' è 'Dive'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DIVE

Curiosità e Significato... La parola Dive è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Dive.

Perché la soluzione è Dive? DIVE in inglese significa tuffarsi o immergersi. In ambito cinematografico, rappresenta attrici che si immergono completamente nel loro ruolo, brillando sullo schermo. La parola richiama anche le stelle del cinema, spesso descritte come stelle che si tuffano nel mondo dello spettacolo, lasciando un segno indelebile. Un termine che racchiude passione, impegno e talento nel mondo dello spettacolo.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Le stelle fra le attrici", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

D Domodossola

I Imola

V Venezia

E Empoli

E I N U G O N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GIUNONE" GIUNONE

