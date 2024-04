La Soluzione ♚ Un attributo della fiducia

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Un attributo della fiducia. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CIECA

Curiosità su Un attributo della fiducia: 18 dicembre. william shakespeare notoriamente descrisse l'onestà come un attributo che le persone si lasciano alle spalle quando scrisse che "nessuna eredità... La mosca cieca è un tradizionale gioco da bambini diffuso in molti paesi del mondo. Un giocatore scelto a sorte viene bendato (e diventa quindi la "mosca cieca"), e deve riuscire a toccare gli altri, che possono muoversi liberamente all'intorno. Nella variante più comune, se la "mosca" tocca un giocatore, quest'ultimo prende il suo posto. Alcune varianti prevedono che la "mosca" debba riconoscere il giocatore catturato (senza togliersi la benda) affinché la cattura abbia effetto. In un'altra variante è previsto che si giochi in una casa piena di ostacoli di vario genere (sedie, divani, poltrone), la "mosca" quindi deve muoversi tra gli ...

