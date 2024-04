La Soluzione ♚ Attributo di una sibilla La definizione e la soluzione di 6 lettere: Attributo di una sibilla. CUMANA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Attributo di una sibilla: La Sibilla Cumana (gr. Sßa, lat. Sibylla), sacerdotessa di Apollo, è una delle più importanti Sibille, figure profetiche delle religioni greca e romana. Danese Avverbio Significato e Curiosità su: La Sibilla Cumana (gr. Sßa, lat. Sibylla), sacerdotessa di Apollo, è una delle più importanti Sibille, figure profetiche delle religioni greca e romana. kun solamente, appena Sillabazione kun Pronuncia Pronuncia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. Etimologia / Derivazione Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. Esperanto Preposizione kun con, insieme a Sillabazione kun Pronuncia IPA: /kun/ Etimologia / Derivazione dalle lingue romanze e dal latino cum, con Parole derivate kun-

kunigi

kunigi Finlandese Congiunzione kun se quando Sain viestisi, kun olin jo matkalla lentokentälle : ho ricevuto il tuo messaggio quando ero già all'aeroporto che Täällä on eräs mies, kun haluaisi tavata johtajaa : qui c'è un uomo che vorrebbe vedere il direttore Sillabazione kun Pronuncia Pronuncia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. Etimologia / Derivazione dal lativo singolare di kuka, chi, che, il quale Termini correlati kunnes

kuin Giapponese Trascrizione (Hepburn) kun (hiragana) Sillabazione kun Ido Congiunzione kun con Sillabazione kun Pronuncia IPA: /kun/ Etimologia / Derivazione dal latino cum, con Norvegese Avverbio kun solamente, solo, soltanto Sillabazione kun Pronuncia IPA: /'kun/ Etimologia / Derivazione Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. Olandese Voce verbale kun seconda persona singola dell'indicativo presente di kunnen, potere Kun jij iets doen voor mij : Puoi fare qualcosa per me Sillabazione kun Pronuncia IPA: /kn/ Etimologia / Derivazione vedi kunnen Ungherese Sostantivo kun (pl.: kunok) membro dell'etnia cumana abitante della Cumania Sillabazione kun Pronuncia IPA: /'kun/ Etimologia / Derivazione Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. Usbeco Sostantivo kun (pl.: kunlar) giorno sole Sillabazione kun Pronuncia IPA: /'kun/ Etimologia / Derivazione dal prototurco gün, sole danese Riferimenti mancanti. Se vuoi, aggiungili tu.

