La definizione e la soluzione di: Mediocri di poco pregio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Mediocri di poco pregio

Non molto comune, preferisce i boschi di latifoglie, ma lo si trova anche sotto conifere. mediocre, di poco pregio. discreta negli esemplari più giovani... Amanita Pers., 1797 è un genere di funghi basidiomiceti della famiglia Amanitaceae. A questo genere appartengono sia le specie di funghi velenosi più ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

Altre risposte : mediocri espedienti; mediocri , di poco pregio; mediocri ma accettabili; mediocri calciatori dilettanti; poco coraggioso; poco agevole; Accaduto poco tempo fa; Può esserlo un dono di poco valore; Il pregio che manca alle imitazioni; Un vasellame di gran pregio ; Mediocre di poco pregio ; I pezzi che danno pregio alla collezione;

Cerca altre Definizioni