Abbassato di livello reso di minor valore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Abbassato di livello reso di minor valore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : DEQUALIFICATO

Significato/Curiosita : Abbassato di livello reso di minor valore

Quando il livello di radiazioni si era già notevolmente abbassato. i primi liquidatori furono coloro che vennero incaricati di prelevare i blocchi di grafite... Il 1977, tuttavia, il campionato di prima categoria fu gradualmente dequalificato a secondo livello regionale, a causa dell'istituzione del campionato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Abbassato di livello reso di minor valore : abbassato; livello; reso; minor; valore; Mobile con sportello che, abbassato , può diventare piano di appoggio; Diminuito, abbassato ; abbassato lentamente; Inclinato, abbassato ; Grado livello in ambito morale; Segna il livello dei fiumi; Strumento per misurare la differenza di livello tra due punti; I pannelli che indicano l approssimarsi ad un passaggio a livello ; Allo stello livello di un sistema gerarchico; Il suo ultimo segreto fu reso pubblico nel 2000; reso conto cronologico degli eventi di 365 giorni; reso colmo aulicamente; Celebre reso conto di viaggio di Tiziano Terzani; reso più resistente dalle difficoltà; In TV tale è la fascia oraria adatta ai minor i; Protetta nella minor ità; Ebbero un fiorente impero in Asia minor e; Un profeta minor e; Attuale nome dell Asia minor e; In matematica elementi dotati di valore ; Che ha avuto lo stesso valore ; Scrittore di poco valore ; Quadri senza valore ; valore monetario di beni e servizi in un anno;

Cerca altre Definizioni