La Soluzione ♚ Scendere di livello La definizione e la soluzione di 10 lettere: Scendere di livello. ABBASSARSI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Verbo Riflessivo abbassarsi (vai alla coniugazione) diminuire in altezza Il livello del fiume si è abbassato. chinarsi La ragazza si abbassò per raccogliere la matita. (senso figurato) detto da chi si ritiene superiore, umiliarsi Non mi abbasserò certo a leccargli i piedi! avvallarsi Verbo Transitivo abbassarsi calare abbassarsi i pantaloni Sillabazione ab | bas | sàr | si Pronuncia IPA: /abbas'sarsi// Etimologia / Derivazione derivato di abbassare Sinonimi (di soggetto animato) adattarsi, avvilirsi, chinarsi, curvarsi, degnarsi, degradarsi, flettersi, piegarsi, prostrarsi, umiliarsi

(di soggetto non animato) diminuire, scendere Contrari elevarsi, esaltarsi, incensarsi, inorgoglirsi, lodarsi, vantarsi Altre Definizioni con abbassarsi; scendere; livello; Ciò che l orgoglioso non vuol fare; Ordine di scendere; Scendere senza cedere; Si misura dal livello del mare; Affiorata a livello dell acqua;

La risposta a Scendere di livello

ABBASSARSI

Lae verificata di 10 lettere per risolvere 'Scendere di livello' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.