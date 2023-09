Affiorata a livello dell acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Affiorata a livello dell acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : EMERSA

Significato/Curiosita : Affiorata a livello dell acqua

Mostro di firenze. dietro a tutto ci sarebbe sempre narducci, che secondo izzo apparteneva al gruppo della «rosa rossa» (già affiorato nelle passate inchieste... Della terra emersa in diversi continenti è arbitraria. per lo stesso motivo, non esiste un modello unico di suddivisione delle terre emerse, ma vari modelli... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Affiorata a livello dell acqua : affiorata; livello; acqua; affiorata in superficie; Fatti diminuire di livello ; Abbassato di livello reso di minor valore; Grado livello in ambito morale; Segna il livello dei fiumi; Strumento per misurare la differenza di livello tra due punti; Lo è una regione priva di corsi d acqua per scarsa piovosità; Scavato dall azione dell acqua ; Scavata dall acqua ; Vegeta sott acqua ; Scavati dall acqua ;

Cerca altre Definizioni