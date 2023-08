Il Nobel consegnato a Stoccolma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Nobel consegnato a Stoccolma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PREMIO

Significato/Curiosita : Il nobel consegnato a stoccolma

Per l'impegno in favore della pace mondiale. alfred nobel nacque il 21 ottobre 1833 a stoccolma, figlio di un imprenditore edile svedese. provetto chimico... Disambiguazione – se stai cercando il premio in senso assicurativo, cioè il costo della polizza, vedi premio assicurativo. disambiguazione – se stai cercando... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 agosto 2023

