Lo assegna la giuria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo assegna la giuria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PREMIO

Breve nota sull'assegno familiare ai sensi dell'art. 2 l. n. 153 del 1988, in giur. merito 2001, 3, 628 vitello, breve nota sull'assegno familiare ai... Disambiguazione – se stai cercando il premio in senso assicurativo, cioè il costo della polizza, vedi premio assicurativo. disambiguazione – se stai cercando... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Lo assegna la giuria : assegna; giuria; Contrassegna ti con una cifra; Hanno ricevuto in assegna zione un bene patrimoniale; assegna il posto al termine del concorso; Formula di rassegna to consenso; Quello della discordia fu assegna to a Venere; Un ingiuria nei film di cappa e spada; Infamia o ingiuria ; L ingiuria di Botticelli agli Uffizi; Offeso ingiuria to; Le prime nella giuria ;

