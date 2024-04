La definizione e la soluzione di 4 lettere: Consegnato. DATO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo

Significato e Curiosità su: Un dato (dal latino datum, lett. dono, cosa data) è la manifestazione concreta di una certa quantità di informazione, per mezzo della sua codifica. Per estensione un dato è una possibile manifestazione di un qualsiasi concetto. Il dato in sè risulta quindi una forma tangibile del concetto di rappresentazione. Per definizione non è possibile scindere un dato dall'informazione associata, ma è possibile trasformare un dato in un altro dato equivalente, che cioè imbriglia la stessa informazione, tramite un processo di transcodifica.

dato m sing

definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sostantivo

dato ( approfondimento) m sing (pl.: dati)

(matematica) (statistica) elemento o elementi conosciuti (elettronica) (informatica) (tecnologia) (ingegneria) elemento rappresentativo di un'informazione elaborazione di dati (per estensione) riferimento o riferimenti determinati di persone o cose grazie ai quali è possibile che vengano individuate diffusione dei dati personali divieto di rubare dati personali: al di là delle norme sulla privacy, ciò è finanche una proibizione al fine di proteggere l'incolumità e la libertà dei cittadini (diritto) "dettagli" personali, per esempio nei documenti d'identità (per estensione) per dati s'intende tutto ciò che, per quanto concerne la vita privata e/o pubblica di uno o più cittadini, potrebbe essere soggetto a pretesto per minacce, attacchi o danni di vario genere, ovvero motivo per arrecare un qualsiasi danno a persone e/o cose (raro) "coordinate" oppure informazioni utili per espletare un compito, per compiere una compilazione di documenti, non solo per funzioni amministrative, anche di Stato, ma anche nel lavoro, per esempio per eseguire un ordine per merce e/o uno o più prodotti in vendita, per accertamento e verifica, ecc "Mi può comunicare i suoi dati per favore"

Voce verbale

dato

participio passato, maschile singolare di dare prima persona singolare dell'indicativo presente di datare

Sillabazione

dà | to

Pronuncia

IPA: /'dato/

Etimologia / Derivazione

(sostantivo, aggettivo) Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. (forma verbale di dare) vedi dare (forma verbale di datare) vedi datare

Citazione

Sinonimi

(aggettivo) accertato, assodato, certo, determinato, fermo, indubbio, presupposto, sicuro

accertato, assodato, certo, determinato, fermo, indubbio, presupposto, sicuro (di luogo) definito, preciso, prestabilito, stabilito,

definito, preciso, prestabilito, stabilito, devoto, dedito

(sostantivo) concetto, elemento, fatto, fondamento, nozione, presupposto

concetto, elemento, fatto, fondamento, nozione, presupposto estremi, generalità, nome e cognome

(raro) nota

Contrari

(aggettivo) dubbio, falso, incognito, ipotetico, opinabile, sconosciuto

dubbio, falso, incognito, ipotetico, opinabile, sconosciuto (sostantivo) incognita

Parole derivate

ridato

Termini correlati