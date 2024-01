La Soluzione ♚ Una coppa in palio

Significati, vedi palio (disambigua). il palio è una gara tra i rioni di una città o tra entità territoriali vicine tra di loro, tipica dell'italia, in genere disputata... Il premio è un riconoscimento attribuito a qualcuno per un'attività, un gesto, un'opera o comunque qualcosa di eccezionale che abbia fatto o realizzato.

premio di consolazione

premio della critica

premio di pedagogia Talvolta viene riconosciuta una gerarchia tra premi, come accade per i premi olimpici: la medaglia d'oro è seguita dalla medaglia d'argento e da quella di bronzo. Italiano Sostantivo premio ( approfondimento) m sing (pl.: premi) (economia) ricompensa gratificante in denaro oppure in altro Il premio Nobel per la medicina e la fisiologia 2013 è stato vinto da Thomas Südhof, James Rothman e Randy Schekman vincere una lotteria (sport) onore per risultati speciali (gergale) in particolare per bambini, è un regalo inaspettato Voce verbale premio prima persona singolare dell'indicativo presente di premiare ti premio con una lauta mancia per la tua laurea Sillabazione prè | mio Pronuncia IPA: /'prmjo/ Etimologia / Derivazione dal latino praemium, composto da prae cioè "prima" emere ovvero "prendere, acquistare" significa quindi "ciò che si è preso prima" Sinonimi (nel contratto di assicurazione) rata assicurativa, indennità, costo, somma

rata assicurativa, indennità, costo, somma (per un atto meritevole) ricompensa, riconoscimento, compenso, gratificazione, riconoscimento, onore, dono, omaggio

ricompensa, riconoscimento, compenso, gratificazione, riconoscimento, onore, dono, omaggio ( sport ) trofeo, coppa, corona, medaglia

trofeo, coppa, corona, medaglia (letterario) , ( cinema ) prova, concorso, competizione, gara, festival

, prova, concorso, competizione, gara, festival (in concorsi e lotterie) vincita

vincita (aziendale, di produttività) gratifica, gratificazione, rimunerazione, incentivo

gratifica, gratificazione, rimunerazione, incentivo (aziendale: ai dirigenti) bonus

Contrari (per un atto biasimevole) castigo, punizione, rimprovero

castigo, punizione, rimprovero penalizzazione Parole derivate premiare Termini correlati premiata, premiazione Proverbi e modi di dire Un cuor magnanimo vuol sempre il bene, anche se il premio mai non ottiene

