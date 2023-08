Leggera e pesante tra gli sport - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Leggera e pesante tra gli sport. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ATLETICA

Significato/Curiosita : Leggera e pesante tra gli sport

Atletica leggera e record olimpici di atletica leggera. lo stesso argomento in dettaglio: doping. nell'atletica leggera, come in tutti gli sport, è severamente... Comune con il termine atletica si intende di regola l'atletica leggera. atletica leggera – corse, salti, lanci, marcia atletica pesante – lotta, sollevamento... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Leggera e pesante tra gli sport : leggera; pesante; sport; Gino della musica leggera ; leggera calzatura; Quella sfoderata e più leggera ; Jacobs : atletica leggera = Paltrinieri :; Una popolare Marina della musica leggera ; Rende pesante l aria; Una pesante sfacchinata; Il metallo più pesante ; pesante come può esserlo una battuta; Quella viziata è pesante ; La Paola che ha condotto La domenica sport iva; In edicola e è della Sera e dello sport ; Nota azienda specializzata in palloni per lo sport ; Aereo che trasport a carburante; Gare sport ive discussioni animate;

Cerca altre Definizioni