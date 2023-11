La definizione e la soluzione di: Di quella leggera fa parte la corsa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 8 lettere : ATLETICA

Significato/Curiosita : Di quella leggera fa parte la corsa

L'atletica leggera è un insieme di variegate discipline sportive che possono essere raggruppate in quattro categorie: corsa, marce, concorsi e prove multiple... Nel linguaggio comune con il termine atletica si intende di regola l'atletica leggera. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

