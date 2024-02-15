Pesante batosta

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Pesante batosta' è 'Stangata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STANGATA

Perché la soluzione è Stangata? Quando si parla di una pesante batosta, si fa riferimento a una sconfitta o a una perdita significativa in ambito sportivo, finanziario o personale. Questa espressione indica un colpo duro e inatteso che può causare grande delusione o difficoltà. La voce “stangata” è spesso usata come sinonimo di questa situazione, sottolineando l'impatto pesante e il senso di penalizzazione. Entrambi i termini trasmettono l'idea di un colpo forte e spesso improvviso.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Pesante batosta". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Pesante batosta nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Stangata

Quando la definizione "Pesante batosta" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Pesante batosta" conferma che la soluzione 'Stangata' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Stangata

S Savona T Torino A Ancona N Napoli G Genova A Ancona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Pesante batosta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Stangata' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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