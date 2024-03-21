Pesante sfacchinata
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Pesante sfacchinata' è 'Faticata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: FATICATA
La risposta Faticata è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Faticata? Una faticata è un impegno fisico o mentale intenso che richiede molta energia e sforzo. Si tratta di un'attività difficile da portare avanti, spesso caratterizzata da un carico di lavoro elevato e da una certa stanchezza. La parola descrive momenti in cui si sente la fatica accumulata, rendendo difficile proseguire con leggerezza. La sensazione di sforzo persistente si manifesta chiaramente durante periodi di grande impegno, segnando un peso che si fa sentire nel corpo e nella mente.
Pesante sfacchinata nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Faticata
La definizione "Pesante sfacchinata" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Faticata'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Pesante sfacchinata
- Risposta: FATICATA
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: F_______
- Inizia con: F
- Finisce con: A
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Faticata' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Pesante sfacchinata". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Una pesante sfacchinata Legno nero lucente e pesante Un mezzo pesante Gravato da un pesante carico di lavoro Pesante gravoso
Altre definizioni collegate
Con pesante: Rendono pesante il cuore
Con sfacchinata: Una sfacchinata che rompe le ossa