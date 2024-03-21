Pesante sfacchinata

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Pesante sfacchinata' è 'Faticata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FATICATA

La risposta Faticata è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Faticata? Una faticata è un impegno fisico o mentale intenso che richiede molta energia e sforzo. Si tratta di un'attività difficile da portare avanti, spesso caratterizzata da un carico di lavoro elevato e da una certa stanchezza. La parola descrive momenti in cui si sente la fatica accumulata, rendendo difficile proseguire con leggerezza. La sensazione di sforzo persistente si manifesta chiaramente durante periodi di grande impegno, segnando un peso che si fa sentire nel corpo e nella mente.

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Pesante sfacchinata nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Faticata

La definizione "Pesante sfacchinata" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Faticata'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Pesante sfacchinata

Pesante sfacchinata Risposta: FATICATA

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: F_______

F_______ Inizia con: F

F Finisce con: A

Le 8 lettere della soluzione

F Firenze A Ancona T Torino I Imola C Como A Ancona T Torino A Ancona

La soluzione 'Faticata' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Pesante sfacchinata". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.