Strade per traffico pesante: Quell'incrocio in cui una o più strade componenti scavalca o sottopassa altre strade. viene impiegato quando il traffico è così elevato, o così veloce,... Curiosità su: Quell'incrocio in cui una o più strade componenti scavalca o sottopassa altre strade. viene impiegato quando il traffico è così elevato, o così veloce,... L'autostrada A7, nota più comunemente come "Autostrada dei Giovi" (in quanto concorre per buona parte alla SS 35 statale dei Giovi) o anche come Serravalle e a volte in passato dei Fiori (nome che tuttavia è caduto in disuso dopo gli anni '70 e ora identifica solitamente l'A10), è la principale e più diretta arteria stradale che collega il capoluogo della Lombardia, Milano, a quello della Liguria, Genova. È gestita da due concessionarie: da Milano a Serravalle dalla Milano Serravalle-Milano Tangenziali, società che gestisce anche le tangenziali milanesi A50, A51, A52 e la tangenziale di Pavia e da Serravalle a Genova dalla società Autostrade per l'Italia S.p.A. Italiano Aggettivo, forma flessa camionali m e f pl plurale di camionale Sostantivo, forma flessa camionali f pl plurale di camionale Sillabazione ca | mio | na | li Etimologia / Derivazione vedi camionale

