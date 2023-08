Così era chiamata la regina spagnola moglie di Alfonso XIII - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così era chiamata la regina spagnola moglie di Alfonso XIII. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ENA

Significato/Curiosita : Cosi era chiamata la regina spagnola moglie di alfonso xiii

Xiv di francia e salì al trono di spagna perché sua nonna, la regina maria teresa, moglie del re sole, era figlia di primo letto di filippo iv di spagna... Voce giusta. vedi anche le voci che iniziano con o contengono il titolo. ena – città giapponese della prefettura di gifu école nationale d'administration... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 agosto 2023

