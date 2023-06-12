Un ex show di Alfonso Signorini su Canale 5 nei cruciverba: la soluzione è Kalispera

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un ex show di Alfonso Signorini su Canale 5' è 'Kalispera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

KALISPERA

Curiosità e Significato di Kalispera

Come si scrive la soluzione Kalispera

Se ti sei imbattuto nella definizione "Un ex show di Alfonso Signorini su Canale 5", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

Le 9 lettere della soluzione Kalispera:
K Kappa
A Ancona
L Livorno
I Imola
S Savona
P Padova
E Empoli
R Roma
A Ancona

