Ex leader dei Verdi: Alfonso Pecoraro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ex leader dei Verdi: Alfonso Pecoraro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SCANIO

Significato/Curiosita : Ex leader dei verdi: alfonso pecoraro

Fratello minore dell'ex-leader dei verdi alfonso pecoraro scanio. dal 2006 al 2008 è stato senatore della repubblica per la federazione dei verdi. nel 1977... "pecoraro scanio" rimanda qui. se stai cercando il fratello, calciatore e in seguito poi politico, vedi marco pecoraro scanio. alfonso pecoraro scanio (salerno... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

