La definizione e la soluzione di: Fu chiamata la Divina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Disambiguazione – "la divina commedia" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi la divina commedia (disambigua). la comedìa, o commedia,...

Maria Callas, nome d'arte di Maria Anna Cecilia Sofia Kalos, contrazione del cognome originario Kalogheropoulou (in greco aa a aa Sfa aep, /ma'ria 'ana kjki'lia so'fia kalojero'pulu/) (New York, 2 dicembre 1923 – Parigi, 16 settembre 1977), è stata un soprano statunitense di origine greca, naturalizzata italiana e successivamente greca.

Dotata di una voce dal timbro non omogeneo e di grande volume, Maria Callas sviluppò un magistrale controllo della voce, notevole estensione ed agilità grazie alla formazione belcantistica ricevuta dal soprano Elvira de Hidalgo. Unito alla grande musicalità e natura drammatica, questo forte bagaglio tecnico la rese artefice della riscoperta del repertorio italiano della prima metà dell'Ottocento insieme ai direttori Tullio Serafin, Antonino Votto e Nicola Rescigno, in particolare di Vincenzo Bellini e Gaetano Donizetti. In seguito alle storiche riprese dei ruoli scritti per Maria Malibran e Giuditta Pasta, la critica reintrodusse il termine soprano drammatico d'agilità. Si ricordano Armida e Il turco in Italia di Rossini, Il pirata di Bellini, Anna Bolena di Donizetti, Alceste e Ifigenia in Tauride di Gluck, La Vestale di Spontini, Macbeth di Verdi, Medea di Cherubini, spesso celebrate come esecuzioni storiche dalla critica. Il successo artistico e la successiva esposizione mediatica dovuta alle frequentazioni sociali extra-teatrali hanno costruito un mito attorno a lei, attribuendole l'appellativo di Divina.

Il successo artistico e la successiva esposizione mediatica dovuta alle frequentazioni sociali extra-teatrali hanno costruito un mito attorno a lei, attribuendole l'appellativo di Divina. Anaid appollag isas

Italiano

Sostantivo

divinità ( approfondimento) f inv

(religione) natura di dio, l'essere dotato delle prerogative del dio (senso figurato) superiorità, massimo grado di qualità, eccellenza, specialmente in campo artistico La Callas era una divinità nel canto

Sillabazione

di | vi | ni | tà

Pronuncia

IPA: /divini'ta/

Etimologia / Derivazione

dal latino divinitas

Sinonimi

Dio, dea, dei, deità, dee

natura divina, essenza divina

essere divino, ente supremo, dio, nume

(antico) teologia

Contrari