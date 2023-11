La definizione e la soluzione di: Quello d Arezzo fu un pittore del sec XIII. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : MARGARITONE

Significato/Curiosita : Quello d arezzo fu un pittore del sec xiii

Margarito o Margaritone d'Arezzo (1240 circa – 1290) è stato un pittore, scultore e architetto italiano, probabilmente tra i massimi esponenti della pittura di Arezzo della seconda metà del XIII secolo, anche se le opere pervenuteci di quell'epoca sono solo una minima parte di quelle prodotte. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

