Lo stato asiatico con l aeroporto di Changi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo stato asiatico con l aeroporto di Changi.

Soluzione 9 lettere : SINGAPORE

Significato/Curiosita : Lo stato asiatico con l aeroporto di changi

Riferimento. l'aeroporto di singapore-changi (iata: sin, icao: wsss) è il principale aeroporto di singapore, tredicesimo al mondo nella movimentazione di passeggeri... 3; 103.8 singapore (afi: /singa'pore/), ufficialmente repubblica di singapore (in malese republik singapura; in inglese republic of singapore; in cinese... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Lo stato asiatico con l aeroporto di Changi : stato; asiatico; aeroporto; changi; Sovrani di uno stato religioso; Lo stato degli USA con il parco di Crater Lake; Il caffè cui è stato aggiunto un po di liquore; Il Giancarlo che è stato Mimì metallurgico; È stato un programma di Enrico Mentana su Canale 5; La cosiddetta carne di soia del sudest asiatico ; Un robusto ruminante asiatico ; Uno studioso di tutto quello che è asiatico ; Lo Stato asiatico con capitale Teheran; Lo stato asiatico con la montagna Laila Peak; La sua torre sta in ogni aeroporto ; Si può fare online o in aeroporto ing; Il Charles cui è intitolato un aeroporto parigino; Un aeroporto sull acqua; aeroporto in cui si ammara;

