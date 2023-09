Lo Stato asiatico con capitale Giacarta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo Stato asiatico con capitale Giacarta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : INDONESIA

Significato/Curiosita : Lo stato asiatico con capitale giacarta

Speciale della capitale di giacarta) è la capitale e la principale città dell'indonesia, situata sulla costa nordoccidentale dell'isola di giava, con una superficie... 2°s 118°e / 2°s 118°e-2; 118 l'indonesia, ufficialmente repubblica d'indonesia (in indonesiano: republik indonesia), è uno stato del sud-est asiatico... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Lo Stato asiatico con capitale Giacarta : stato; asiatico; capitale; giacarta; Lo stato per i francesi; Le finanze dello stato ; Ogni stato ha la sua; Lo stato di Lima; È sonoro se è ben assestato ; Lo Stato asiatico con capitale Damasco; Gibboso bovino asiatico ; Cavallo eurasiatico estinto nel XX secolo; Fiume euro-asiatico ; Lo stato asiatico con l aeroporto di Changi; Il sultanato arabo che ha per capitale Mascate; La capitale del Partenone; Ha per capitale Ulan-Bator; Nativo della capitale albanese; Città palestinese che fu capitale d Israele; Lo Stato con giacarta ; I nativi di giacarta ; L isola con giacarta ; L isola di giacarta ; Native di giacarta ;

Cerca altre Definizioni