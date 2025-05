La Gibilterra dell Estremo Oriente nei cruciverba: la soluzione è Singapore

SINGAPORE

Curiosità e Significato di "Singapore"

La parola Singapore è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Singapore.

Singapore è spesso definita la Gibilterra dell'Estremo Oriente per la sua posizione strategica come porto e centro commerciale chiave nel sud-est asiatico. Come Gibilterra è un importante snodo marittimo nel Mediterraneo, Singapore funge da crocevia per il traffico commerciale tra l'Oceano Indiano e il Pacifico, rendendola un hub economico e finanziario di rilevanza mondiale.

S Savona

I Imola

N Napoli

G Genova

A Ancona

P Padova

O Otranto

R Roma

E Empoli

